Inter-Juventus: come seguire la partita. Ciò che serve, sempre in diretta

Inter-Juventus è il big match della nona giornata del campionato di Serie A.

Una partita tutta da vivere, un grande classico per l'importanza della sfida e la sua acclarata storicità. Nerazzurri e bianconeri si sfidano così a San Siro, in una settimana che ha visto l'Inter sbloccarsi in Champions League con la vittoria sullo Sheriff. InterDipendenza.Net seguirà in diretta Inter-Juventus. Fischio d'inizio alle 20.45 (domenica 24 ottobre). La gara sarà raccontata dalla nostra testata. Con la consueta diretta testuale, vivremo tutte le emozioni della partita. Dalle scelte di formazione, ai gol e alle azioni salienti. L'incrocio sarà così raccontato dal nostro sito, sempre in diretta.

Già prima del fischio d'inizio di Inter-Juventus, dedicheremo approfondimenti all'incontro. Spazio, poi, alle immediate interviste pre-gara. Nel post, invece, appuntamento con le attesissime pagelle, oltre che le dichiarazioni a caldo dei protagonisti dell'attesissimo match.

Sono tre i punti che separano in classifica nerazzurri e bianconeri. E' uno snodo cruciale perché il Napoli primo può scappare in caso di passo falso. Ecco perché i ragazzi di Simone Inzaghi venderanno cara la pelle per uscire vincitori davanti al proprio pubblico.

Ma come arrivano i due club alla sfida? L'Inter, come detto, ha battuto lo Sheriff (rivivi qui le emozioni del match). Un match che ha visto salire in cattedra ancora una volta Edin Dzeko (clicca qui per le pagelle di InterDipendenza.Net).

La Juventus, dopo un inizio di campionato drammatico, è tornata a sorridere e, nell'ultimo turno di Serie A, ha battuto la Roma di Josè Mourinho. Un cliente dunque non facile e rivitalizzato. Una partita tutta da vivere e seguire.