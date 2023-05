Inter, Inzaghi tira dritto, altro giro altra (mezza) rivoluzione

di Redazione, pubblicato il: 03/05/2023

L’Inter ha iniziato come meglio non poteva il tour de force che la vedrà impegnata su tre fronti nel mese di maggio. La vittoria con Lazio porta ossigeno alla classifica e una dose di entusiasmo fondamentale per l’approccio ai prossimi impegni.

Si inizia stasera a Verona dove Inzaghi sembra avere intenzione di proporre una nuova girandola nell’undici inziale. Strategia necessaria per dosare al meglio le risorse di una rosa avviata a giocare oltre 50 partite in stagione oltre ai mondiali disputati da molti nerazzurri.

In terra veneta il tecnico nerazzurro sembra intenzionato a concedere un turno di riposo a Onana, Handanovic ha buone chance di riproporsi tra i pali. Dovrebbero sedere in panchina Darmian e Acerbi (diffidato). con D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni nel trio centrale, Dumfries e Dimarco dovrebbero presidiare le fasce laterali. Calhanoglu è in procinto di tornare titolare insieme a Brozovic, uno tra Barella e Mkhitaryan (anche lui diffidato) resterà a guardare almeno all’inizio. Novità anche in attacco dove dovrebbe tornare protagonista la coppia Dzeko Lautaro.