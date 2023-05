(GdS) Lautaro, intermediari già a Milano, la risposta dell’Inter li fulmina

di Redazione, pubblicato il: 03/05/2023

Il mercato è già in fermento anche se la stagione deve vivere i suoi momenti più importanti. La programmazione dei club europei viaggia veloce, la necessità di attivare le mosse giuste fin da ora è strategia comune. In questa logica l’interesse per Lautaro Martinez di due top club di Premier era da mettere in contro. La Gazzetta dello Sport riferisce che Tottenham e Manchester United si sono già fatte avanti con l’Inter per sondare la possibilità che il Toro possa trasferirsi oltre manica nella prossima estate.

Tutto ruota intorno al futuro di Harry Kane. Il centravanti della nazionale inglese è nel mirino dei Red Devils, se l’affare non dovesse andare in porto il piano B sarebbe proprio Lautaro. Lo stesso dicasi per il Tottenham che segue l’argentino da due anni e che vede in Lautaro il sostituto naturale di Kane.

“Non un discorso buttato lì, ma il frutto di un incontro avvenuto nei giorni immediatamente successivi al ritorno dei quarti di Champions con il Benfica.” La risposta dell’Inter non si è fatta attendere. “Di Lautaro no vogliamo neanche parlare” è stato il messaggio inequivocabile spedito in Inghilterra.

“Lautaro è il giocatore intorno al quale fondare anche il prossimo progetto sportivo, magari con una fascia di capitano al braccio come già accaduto più volte anche quest’anno… l’Inter sa di avere la sponda felice e consapevole dell’argentino, che a Milano si trova bene e che non ha la minima intenzione di spostarsi, tantomeno di forzare la mano per farlo.”