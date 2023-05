di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/05/2023

Inter, dopo la vittoria con la Lazio buone notizie dall’infermeria. Il 3-1 rifilato alla squadra biancoceleste, domenica scorsa, ha riportato un po’ più di serenità in casa nerazzurra. Gli uomini di Simone Inzaghi sono riusciti a riagguantare il quarto posto e stanno preparando la prossima e delicatissima sfida contro il Verona in cerca di punti salvezza.

Intanto, sempre contro la Lazio, oltre alla vittoria c’è stato da registrare l’infortunio accorso a Robin Gosens. L’esterno tedesco, infatti, subito dopo aver segnato un gol meraviglioso in spaccata, ha avuto una lussazione alla spalla che lo ha costretto ad uscire dal campo.

C’era apprensione per le sue condizioni e per conoscere i tempi di recupero. Ma, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, i nerazzurri possono tirare un sospiro di sollievo. Il giocatore starà fermo ai box per una settimana circa e si cercherà sicuramente di averlo a disposizione per la partita d’andata contro il Milan o, addirittura, ancor prima contro il Sassuolo.