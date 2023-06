di Redazione, pubblicato il: 06/06/2023

(Inter) Il media day organizzato in preparazione della finale di Istanbul ha visto numerosi protagonisti alternarsi davanti ai giornalisti intervenuti.

Uno degli interventi più attesi era quello di Beppe Marotta.

L’Ad nerazzurro ha parlato della grade soddisfazione di tutto il mondo nerazzurro per il traguardo raggiunto. la finale sarà difficilissima il valore del City è conosciuto ma si va in Turchia con la consapevolezza di poter dare del filo da torcere alla corazzata di Guardiola.

Marotta ha poi speso parole non banali per mister Inzaghi, confessando anche qualche suo momento di nervosismo quando le cose non andavano.

“Il nostro cammino è stato importante e nei momenti difficili abbiamo sofferto tutti insieme: l’allenatore è stato bravo a rimettere in carreggiata la macchina, a farla ripartire e a ottenere qualcosa di davvero prestigioso…Il rinnovo di Inzaghi? Oggi siamo tutti concentrati su questo match che è storico per tanti di noi…Sicuramente il tecnico ha svolto il suo lavoro con grande professionalità e capacità. Il merito di questo traguardo raggiunto è principalmente suo perché ha resistito alle critiche e alle pressioni, che io per primo gli ho riservato”.