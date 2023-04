Inter, Inzaghi a muso duro, messaggio chiaro alla società

di Redazione, pubblicato il: 20/04/2023

Al termine di Inter-Benfica Inzaghi aveva mille motivi per gioire. Almeno oggi nessuno parlerà di dimissioni, il traguardo storico raggiunto lo pone nella ristretta schiera di allenatori nerazzurri che si giocheranno una semifinale di Champions. Lui e la squadra ha dimostrato ancora una volta di avere una dimensione europea completamente diversa da quella del campionato.

Inzaghi snobba le critiche: “So chi parla e chi parla male”

Proprio a proposito delle critiche ricevute negli ultimi mesi il mister ha ribadito a muso duro un concetto che aveva già espresso giorni fa.

“Le critiche non sono un problema, so chi parla bene e chi parla male a volte ci sta, a volte no – spiega ancora – Sono da tanti anni in questo mondo e sono concentrato sulla squadra e sul lavoro per far vivere alla gente serate come queste”.

Parole che somigliano molto ad un messaggio neanche tanto cifrato a quella parte di dirigenza che continua a metterlo in discussione continuamente.