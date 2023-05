Inter, il ritorno di Dzeko: le sue parole sul periodo senza gol. E sul Milan…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/05/2023

Inter, Dzeko parla dopo la vittoria contro il Verona. Uno 0-6 che non ha ammesso replica. L’Inter sbanca il Bentegodi e conquista tre punti fondamentali per quanto riguarda la lotta per qualificarsi alla prossima Champions League. Uno dei protagonisti della partita, con la sua doppietta, è stato Edin Dzeko che, alla fine della partita, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Dzeko: “Mi mancava segnare ovviamente, ma i miei gol, quelli più importanti l’ho già fatti, non soffro quando non segno e guardo altre cose, l’importante è andare in finale di Champions o in Coppa nella prossima stagione, o vincere le finali. Questo conta di più. Il derby di Champions? Il Milan è una squadra forte e non è per caso in finale di Champions, noi crediamo in noi stessi. Abbiamo giocatori forti, ogni tanto perdiamo questa consapevolezza e perdiamo le partite che non dovremmo sbagliare. Non bisogna guardare indietro ma avanti, ma oggi è una vittoria importante ed è importante anche che altre squadre abbiano lasciato punti per strada. Così le prossime sono ancora più importanti”.