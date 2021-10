Inter, il programma dei sudamericani: da Lautaro a Vidal, tutti gli impegni

Tornano le nazionali, e si gioca anche in Sud America.

Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Lautaro Martinez, Joaquin Correa e Matias Vecino saranno i nerazzurri impegnati in tre partite, nel nuovo continente. Sanchez e Vidal scenderanno in campo in Perù-Cile (8 ottobre, ore 3 in Italia) a Lima, in Cile-Paraguay (11 ottobre, ore 2) a Santiago del Cile e in Cile-Venezuela (15 ottobre, ore 2) ancora nella capitale roja.

Lautaro e il Tucu hanno invece in programma da Paraguay-Argentina (8 ottobre, ore 1) ad Asuncion, Argentina-Uruguay (11 ottobre, ore 1.30) a Buenos Aires, stessa sede di Argentina-Perù del 15 ottobre (ore 1.30). Per questa ultima gara, la speranza dell’Inter è che la nazionale campionessa del Sud America possa già essere aritmeticamente qualificata ai mondiali, risparmiando così i due nerazzurri dall’ultimo impegno. Vecino infine giocherà Uruguay-Colombia (8 ottobre, ore 1) a Montevideo, Argentina-Uruguay e Brasile-Uruguay, il 15 ottobre (ore 2.30) a Manuas. Tre partite niente male.

Questo il programma dei sudamericani, con Vidal che presumibilmente partirà titolare in tutte le occasioni. Stessa sorte per Lautaro Martinez e per Mati Vecino, fondamentali per le rispettive selezioni. Sanchez - alle prese con un vero e proprio caso - e Correa, invece, potrebbero rientrare nelle rotazioni dei ct, probabilmente per l’ultima gara in programma, dunque Cile-Venezuela per Maravilla e Argentina-Perù per l’ex Lazio.

Simone Inzaghi resterà alla Pinetina con pochi elementi, considerate poi le assenze di tutti gli altri, come vi abbiamo segnalato ieri: Barella, Bastoni e la new entry Dimarco, Brozovic e Perisic, Skriniar, Calhanoglu, De Vrij e Dumfries ed infine Dzeko.