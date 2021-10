Inter, il caso Sanchez. Multa o no? 'La società non ha gradito, ora...'

Il caso Sanchez tiene banco all'Inter. Il cileno si è sfogato sui social.

Ha destato non poco scalpore l'uscita nelle scorse ore su Instagram di Alexis Sanchez. L'attaccante cileno, mai utilizzato fin qui da titolare, e schierato da Inzaghi solo a gara in corso, ha lamentato lo scarso utilizzo con un post che ha prodotto interpretazioni in direzione Inter. Quale la posizione del club? "Nessuna multa, almeno per adesso. Certo all’Inter lo sfogo social di Sanchez non ha fatto piacere: se ne parlerà, eventualmente, al rientro dell’attaccante dagli impegni con la nazionale", scrive oggi La Gazzetta dello Sport.

Ma cosa frulla nella testa dell'ex Barcellona? Il quotidiano spiega: "Il cileno è scontento per lo scarso impiego: 70 minuti complessivi. E non è una novità: più volte la scorsa stagione si era lamentato per lo stesso motivo, nonostante i numeri allora straordinari della coppia Lukaku-Lautaro. A gennaio arrivò anche a chiedere la cessione: da lì nacque l’idea, subito abortita, dello scambio con Dzeko".

Dzeko che quest'estate è arrivato in effetti a Milano. Quella su Sanchez è invece una storia rimasta in stand-by (leggi la soluzione proposta dal giornalista Vanni, clicca qui). Ma la traiettoria che guarda al mercato, potrebbe ora anche riproporsi. Come specifica il quotidiano, l'ipotesi addio tornerà d'attualità a gennaio. E l'Inter non chiuderebbe di certo all'idea. I numeri dell'ingaggio di Sanchez restano enormi per gli attuali programmi del club nerazzurro: 7 milioni netti. Troppi, per giunta per un calciatore che non rappresenta oggi una prima scelta e che ha maturato una così palese scontentezza (questo il quadro della situazione, clicca qui).