di Mario Spolverini, pubblicato il: 20/03/2023

(Inter) Skriniar non arruolabile per Inter Juventus ma in condizione da rispondere alla chiamata della sua nazionale. E’ il paradosso incredibile che si verificherà in queste ore. Ne parla Tuttosport evidenziando che oggi il difensore centrale partirà per il ritiro della nazionale slovacca anche perchè è in lizza per il titolo di miglior giocatore dell’anno. Seguiranno le visite dello staff medico. Nonostante ciò è più che probabile che il giocatore resti a disposizione del CT in vista della partita con la Bosnia decisiva per la qualificazione agli Europei.