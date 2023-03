Inter, solo Inzaghi ci mette la faccia. E la società?

di Mario Spolverini, pubblicato il: 20/03/2023

Il gol concesso da Chiffi alla Juventus dopo 2 falli di mano evidenti e 4 minuti di Var è l’ennesimo episodio di una storia lunga e conosciuta. Inter Juventus non è (quasi) mai una partita normale, troppo spesso gli episodi arbitrali hanno indirizzato il corso degli eventi.

Dopo il match di ieri sera Inzaghi era amareggiato.

“L’episodio del gol della Juventus è gravissimo e la partita è cambiata lì, mi dispiace e chiediamo rispetto. Dire che non ci sono le immagini non è vero, ci sono perché le ho viste io. Sono deluso per quello che è successo. I ragazzi alla fine del primo tempo hanno visto il gol come lo abbiamo preso, ma ciò nonostante sono rimasti concentrati. C’era tanto nervosismo creato da un gol che era palesemente irregolare. Una sconfitta che pesa e immeritata, però il calcio è questo.”

Stupisce il fatto che il mister sia stato lasciato a solo a chiedere rispetto. Un intervento della società sarebbe quanto memo auspicabile, gli errori a danno dell’Inter si ripetono con troppa frequenza per passare sotto silenzio, soprattutto adesso, nella fase decisiva della stagione.