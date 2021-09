Inter-Bologna: come seguire la partita. Ciò che serve, sempre in diretta

Inter, torna il campionato. E domani per i ragazzi di Simone Inzaghi l'obiettivo sarà uno solo: vincere. Contro il Bologna, allenato dall'ex Sinisa Mihajlovic, i nerazzurri sono attesi dal pronto riscatto dopo la sconfitta in Champions, beffarda, contro il Real Madrid, e il pareggio - non esente da rimpianti - di settimana scorsa contro la Sampdoria (Inzaghi medita dei cambi, clicca qui).

Seguiremo la sfida col Bologna insieme. L'Inter, come ormai di consueto, sarà portata nelle vostre case (e non solo) dalla nostra diretta testuale. Basterà, alle 18 di domani (sabato 18 settembre, ndr), sintonizzarsi sulle nostre pagine e seguire la dettagliata cronaca del match.

Tutto sulla partita. Dai gol alle azioni salienti. I momenti, le emozioni, oltre alle scelte di Inzaghi, e al mood complessivo di una sfida che l'Inter non vuol fallire. Tutto questo, ovviamente, a portata di pc, tablet o smartphone.

Già prima del match, contributi tempestivi e interviste. Articoli di avvicinamento alla sfida che - InterDipendenza.Net - seguirà con cura e dettaglio, per offrirvi il miglior servizio possibile. Vi aspettiamo!