Inter, spunta un patto fra Inzaghi e squadra. Il mister ha fatto una richiesta

Inter, ora serve la vittoria. Ok i complimenti, ma l'importante è il risultato. Lo sa bene Simone Inzaghi. Nell'articolo di oggi de La Gazzetta dello Sport sulle riflessioni che stanno attanagliando in queste ore il tecnico nerazzurro, spunta la strategia messa in atto con i suoi calciatori dal mister. C'era amarezza dopo la sconfitta col Real, ma Inzaghi - specifica il quotidiano - ha fatto da psicologo. C'è di più, un patto sarebbe andato in scena con la squadra: giocando come con le merengues si vincerà tanto in campionato, e la qualificazione agli ottavi di Champions non sarà certo una chimera.

Inzaghi ha fatto una richiesta: mantenere alto il livello di motivazione, ed essere più cattivi sotto porta, visto che nelle ultime sfide la squadra è sembrata non particolarmente brillante nel mettere in rete le pur numerose occasioni create.

C'è poi il ruolo dei cambi. Il giornale oggi rimarca come Inzaghi abbia sempre dato fondo alle sostituzioni. Inzaghi, così, ha sempre voluto dare fiducia alle alternative. L'Inter, col tecnico ex Lazio, sta cambiando pelle. Una squadra più rotonda, capace di coinvolgere tutti, anche nelle scelte iniziali come capiterà oggi con l'ingresso fra i titolari di Dumfries e Correa.

Intanto in casa, e in Serie A, l'Inter vince da 17 partite consecutive. Certamente una statistica da onorare, magari da rimpolpare ulteriormente contro il Bologna (leggi qui i numeri della sfida in programma oggi).