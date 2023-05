Inter-Atalanta, Inzaghi a caccia del punto per la Champions: segui con noi la live testuale

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/05/2023

Inter-Atalanta, manca poco all’inizio della partita a San Siro. Un punto, per qualificarsi definitivamente alla prossima Champions League. Un punto, per poter ritornare a rivivere quelle notti che, quest’anno, hanno regalato la finale di Istanbul. Un punto, per permettere alla dirigenza di lavorare con meno affanni sul mercato. Inter-Atalanta di questa sera è racchiusa in tutto questo, una sfida carica di adrenalina in cui la squadra di Inzaghi dovrà necessariamente archiviare la questione, magari portando a casa una vittoria.

Passata la sbornia post-finale di Coppa Italia, adesso Lautaro e compagni dovranno vedersela contro un’Atalanta che non vuole perdere terreno per l’Europa che conta e che cercherà con tutte le proprie forze la vittoria. Intanto, di seguito, ecco le scelte definitive dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Toloi, Scalvini; Zappacosta, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson, Pasalic; Hojlund.

All. Giampiero Gasperini.