Inter, parla Marotta: che elogio per Inzaghi! E sui rinnovi…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/05/2023

Inter, Marotta parla prima della partita. Una sfida ad alta tensione quella tra Inter e Atalanta. Una partita che, in caso di pareggio o vittoria, consentirebbe all’Inter di qualificarsi matematicamente in Champions League. Prima dell’inizio della partita, ai microfoni di Dazn, ha parlato l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta.

Ecco le parole di Marotta: “Non ci sono stagioni senza difficoltà, quest’anno le difficoltà maggiori le abbiamo avute in campionato. E’ stato bravo l’allenatore a mettere tutto in carreggiata, sono consapevole e certo che ce la faremo a raggiungere i nostri obiettivi. Chiudere la pratica Champions? Sarebbe molto importante, al di là del dispendio agonistico ce n’è uno psicologico e poi inevitabilmente lo stress. Essere tranquilli e rilassati pianificando al meglio il 10 giugno sarebbe la cosa migliore ma queste sono le dinamiche di un mondo pieno di insidie. Rinnovi? No, assolutamente no lunedì. Aspettiamo la fine della stagione, poi con calma verificheremo. Tutti meriterebbero la riconferma, poi subentra la razionalità che ci dirà cosa fare. Nomi? Non ne faccio, con i miei collaboratori e la presidenza affronteremo le situazioni con il massimo rispetto”.