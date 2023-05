Inter-Atalanta: guarda che LuLa, il terzetto di centrocampo domina. Le pagelle

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/05/2023

Inter, le pagelle della squadra nerazzurra. Una partita ben giocata dagli uomini di Inzaghi che portano a casa tre punti utili per la matematica qualificazione alla prossima Champions League. Tanti i protagonisti della gara, con Lukaku e Lautaro in cima. Ecco i voti della squadra nerazzurra:

ONANA, 6: Sui due gol dell’Atalanta non può nulla, ma quando è chiamato in causa risponde sempre presente.

D’AMBROSIO, 6,5: Entra sempre duro, ma pulito su un avversario ostico come Hojlund. Esce per un infortunio.

ACERBI, 7: Hojlund prova a saltarlo, ma stasera non si passa. Non lascia fiato all’attaccante dell’Atalanta che non riesce a barcamenarsi come vorrebbe.

BASTONI, 7: Di una pulizia tecnica e di una capacità difensiva rara. Palla al piede è un giocatore meraviglioso e qualche sua sgroppata crea più di qualche difficoltà all’Atalanta.

DUMFRIES, 6: Potrebbe fare di più, ma non riesce proprio nemmeno a provare a saltare l’uomo.

BARELLA, 7,5: Ma che bel giocatore, per dirla alla sua maniera. Segna un gol splendido, ma la sua prova è condita della solita tecnica, quantità e corsa.

BROZOVIC, 7: Una scintilla. Un cervello inesauribile. Partita di una lucidità incredibile. E il messaggio per Inzaghi, in vista di Istanbul, è chiaro.

CALHANOGLU, 7: Quanta quantità e quanta qualità per il turco. Imposta da doppio regista insieme a Brozovic. Copre con grinta e recupera tantissimi palloni. Partita fenomenale.

DIMARCO, 7: Inizia con uno sprint incredibile. C’è il suo zampino nei gol di Barella. Ma quanta qualità e quanta corsa. Sempre una spina nel fianco.

LUKAKU, 7,5: Pronti-via e segna subito il vantaggio. Tante sponde e tante giocate intelligenti. Prima di uscire fa una giocata sublime che regala il terzo gol al gemello Lautaro.

LAUTARO, 7,5: Il gol è il premio per una stagione ed una partita meravigliosa. Tantissime giocate di qualità per il Toro e voglia di spaccare il mondo.

GOSENS, 6,5: Entra alla grande e fa sempre la cosa giusta.

DZEKO, SV

DARMIAN, SV

ASLLANI, 6: Gestisce palla, ma va vicinissimo al gol.

DE VRIJ, SV