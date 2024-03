Inter, Inzaghi al bivio tra Bologna e Madrid

di Redazione, pubblicato il: 07/03/2024

L’Inter sabato sera è attesa dal Bologna delle meraviglie. La squadra di Thiago Motta, quarta in classifica, si sta giocando l’accesso alla prossima Champions, un obbiettivo impensabile ad inizio stagione. Il Dall’Ara si prepara ad una serata memorabile, lo stadio è sold out da tempo, il clima sarà incandescente.

In questo scenario Simone Inzaghi, forte dei 15 punti di vantaggio sulla Juventus, deve pensare anche al ritorno a Madrid di mercoledì prossimo.

Il tecnico nerazzurro avrà tutta la rosa disponibile, Calhanoglu compreso anche se non andrà in campo. Asllani merita la conferma, il turco potrà giocare tutt’al più qualche sprazzo di partita nella ripresa proprio per preparare l’impegno di Champions. Anche Carlos Augusto sarà confermato ma stavolta da quinto considerato il ritorno di Bastoni che dovrebbe formare il terzetto con il rientrante Acerbi e Bisseck.

A destra dovrebbe essere Darmian a scendere in campo dall’inizio. A centrocampo Barella dovrebbe essere certo fin dall’inizio mentre .sSu Mkhitaryan Inzaghi sta riflettendo, vista la disponibilità di Frattesi . In attacco sembra scontata la presenza dall’inizio di Thuram, il suo compagno di reparto potrebbe essere Sanchez confermato per l’ottima prova con il Genoa e per permettere a Lautaro di tirare il fiato.