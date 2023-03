Inter, 200 milioni subito ma si può arrivare a 400: “Zhang pensaci”

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 06/03/2023

Inter, Carlo Cottarelli ha rilanciato Interspac, il progetto di azionariato popolare per l’Inter nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Libero.

Il senatore, grande tifoso interista, ecco di seguito le sue parole riportate da Calcio e Finanza: “Interspac non è un progetto di scalata per prendere il controllo dell’Inter; ma un piano di azionariato popolare che permetta ai tifosi di portare un sostegno economico alla società, come nel Bayern Monaco. Senza una forte campagna pubblicitaria, abbiamo raccolto circa 80mila interisti che hanno indicato l’intenzione di investire 212 milioni di euro”.

Interspac, Cottarelli non si arrende: messaggio a Zhang e nuovi investitori

Cottarelli ha poi proseguito facendo un appello ad altri potenziali investitori e soprattutto al presidente Steven Zhang: “Con una buona campagna pubblicitaria si potrebbe magari arrivare al doppio. Ma per una squadra come l’Inter si parla di cifre che sfiorano il miliardo e per questo stiamo cercando partner esterni. A meno che il presidente Zhang non cambi idea sulla possibilità di una collaborazione tra l’attuale proprietà e l’azionariato popolare”.

L’economo ha poi detto la sua sulla questione stadio, preferendo una ristrutturazione del San Siro ispirandosi a quanto sta facendo il Real Madrid con il Bernabeu. La costruzione di un nuovo impianto di proprietà sarebbe comunque un’ottima soluzione ma a patto che la capienza non sia di 40mila posti.