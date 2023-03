Mercato Inter, da intoccabile a rincalzo. Un big verso l’addio

di Diego De Cicco, pubblicato il: 06/03/2023

Mercato Inter, secondo La Gazzetta dello Sport un’altra colonna nerazzurra sarebbe al passo d’addio.

Si tratta di Marcelo Brozovic che dopo l’infortunio ha perso i gradi del titolare.

Ieri ci si aspettava che il croato partisse titolare, riprendendosi la sua posizione a centrocampo, invece il tecnico ha confermato Calhanoglu in regia con Mkhitaryan, che è andato anche in gol, come mezzala sinistra. Brozovic è entrato a soli 20 minuti dalla fine sul punteggio ormai cristallizzato sul 2 a 0. Dopo esser stato tra i peggiori in campo nella trasferta di Bologna, quella di ieri appare una bocciatura pubblica, anche perché il giocatore, secondo la “rosea” era sicuro di essersi “ripreso” il suo ruolo da titolare.

È la prima volta dal 2018 che il giocatore croato non sembra essere centrale nel gioco dell’allenatore, ma anche nella rosa nerazzurra. Lui finora ha sempre accettato le scelte tecniche, ma resta comunque un’anomalia vederlo sempre in panchina. Sembrerebbe davvero che si possa arrivare all’addio a fine stagione, per il giocatore che nella scorsa stagione ha rinnovato il suo contratto con la società di Zhang fino al 2026. Brozovic è arrivato in nerazzurro nel 2015 e dopo una prima fase di adattamento è diventato tra i registi più forti della Serie A. È stato praticamente imprescindibile per tutti gli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina nerazzurra. Ora sembra che le cose siano cambiate.