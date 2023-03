Inter-Lecce, Manganiello bocciato: mancano due rigori (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 06/03/2023

Inter-Lecce, all’indomani della vittoria del San Siro che ha riportato i nerazzurri al secondo posto in classifica, l’edizione odierna del Corriere dello Sport ha esaminato come la prestazione del direttore di gara della squadra arbitrale.

Voto 5 per l’arbitro Manganiello a causa di alcune decisioni dubbie. All’Inter, riporta il quotidiano, mancano due rigori. Male anche il Var Nasca, anche per lui 5 in pagella, mai intervenuto.

Inter-Lecce, male Manganiello: gli episodi

L’arbitro della sezione di Pinerolo non vede due rigori evidentemente. Il primo al 27’ del primo tempo sulla punizione calciata da Calhanoglu che si va prima a infrangere su Hjulmand e successivamente sul gomito destro di Gonzalez che allarga il braccio. Chiaro errore del Var.

L’altro episodio da rigore è quello relativo al contrasto tra Blin e Gosens nel secondo tempo. Il difensore dei salentini viene nettamente anticipato da Gosens che viene colpito sul tacco destro. Manganiello era ad appena un metro dai due ma ha deciso comunque di non assegnare il penalty. Giusto, invece, non fischiare negli altri episodi dubbi: “Tuia e due volte Gendrey prima il pallone e poi Lautaro, Gosens e Dumfries. Umtiti con la coscia sinistra. In nessun caso rigore”.