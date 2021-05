Infortunio Sanchez, probabile distorsione alla caviglia: stagione finita?

Brutta tegola per Antonio Conte in vista delle ultime due partite di campionato contro Juventus e Udinese. Il tecnico nerazzurro, infatti, potrebbe essere costretto a rinunciare ad Alexis Sanchez, uno dei giocatori nerazzurri più in forma delle ultime settimane.

Il cileno, infatti, ha accusato nel match di ieri sera contro la Roma un problema alla caviglia che lo ha costretto ad abbandonare il campo al 35’ del primo tempo. Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante potrebbe aver rimediato trauma distorsivo alla caviglia, ma le sue condizioni verranno nuovamente nelle prossime ore.

Nei prossimi giorni dovrebbe essere sottoposto ad esami strumentali per stabilire con precisione l’entità dell’infortunio. Se dovesse essere confermata la distorsione alla caviglia, Sanchez resterebbe out per almeno 3-4 settimane e quindi chiudere in anticipo la sua stagione con la maglia dell’Inter.