Infortunio Ribery, operazione riuscita: i tempi di recupero del francese

Operazione perfettamente riuscita quella di oggi nei confronti di Franck Ribery. La Fiorentina ha comunicato che il giocatore è stato sottoposto ad un intervento di stabilizzazione della sindesmosi tibio-peroneale effettuato dal Professor Gabel.

Ribery farà ritorno a Firenze nella giornata di domani dove avvierà il percorso riabilitativo stabilito. Il club Viola inoltre, fa sapere che la ripresa completa dell'attività agonistica avverrà tra circa 10 settimane.

Dunque, non è da escludere il DS Daniele Pradè decida di intervenire sul mercato di gennaio in modo da sopperire all'assenza del francese. I nomi in lizza restano quelli di Matteo Politano dell'Inter e di Domenico Berardi del Sassuolo.