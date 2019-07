(GdS) Dal ritiro di Lugano una grossa sorpresa su Mauro Icardi

Il sito della Gazzetta dello Sport pubblica il filmato realizzato stamani sul campo di allenamento dell'Inter a Lugano. E' la prima occasione in cui tifosi (selezionati) e stampa vengono ammessi, anche se solo per 15 minuti, ad osservare il lavoro di preparazione di Conte e dei nerazzurri. Le immagini mostrano la parte iniziale dell'allenamento con il gruppo schierato a metà campo per il torello.

Tutti presenti all'infuori di Icardi. Le notizie dei giorni scorsi parlavano dell'esclusione dell'argentino e di Nainggolan dalla parte più prettamente tattica degli allenamenti. L'assenza anche dalla fase di riscaldamento e atletica ha sorpreso i presenti. Resta da chiedersi se il forfait dell'ex capitano sia da collegare alla ben nota vicenda che lo ha portato all'esclusione dal progetto nerazzurro così come annunciato d Marotta oppure se siano intervenute altre cause, fisiche o di altra natura, che hanno impedito la sua presenza al lavoro mattutino.