Ex Inter, nuova squadra per Keita Baldè: affare in chiusura

Nuova avventura per l’ex Inter Keita Balde, che sarebbe sempre più vicino al trasferimento al Valencia. Il classe ‘95, in uscita dal Monaco dopo la stagione in prestito alla Sampdoria, potrebbe ripartire dalla Liga Spagnola. A riportarlo è stato l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito, spiegando che la trattativa potrebbe chiudersi questo fine settimana. Il Valencia, infatti, sarebbe in trattative con il Monaco per un trasferimento a titolo definitivo e ha pronto per il senegalese un contratto di 4 anni.

L’ex Inter e Lazio potrebbe raggiungere la Spagna nella giornata di Lunedì per svolgere le visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto. Il Valencia sarebbe al momento il club in pole position rispetto a Fenerbahce e Watford, che sarebbero in trattative con l'entourage del giocatore, e spera di chiudere l’operazione già nelle prossime ore.

Il classe ‘95 è stato vicino ad un ritorno all’Inter in questa finestra di mercato, ma il club nerazzurro ha preferito virare su altri obiettivi dopo l’inaspettata cessione di Romelu Lukaku al Chelsea che ha cambiato totalmente i piani interisti.