Barella Inter, elogio a Conte e sostegno a Zaniolo: le dichiarazioni

Nicolò Barella si è espresso ai microfoni di Sky Sport su Conte. In seguito anche un augurio a Zaniolo dopo il terribile infortunio. Ecco le sue dichiarazioni:



"C'è stato l'infortunio, ma questo è il calcio. A proposito di questo, mi spiace per Zaniolo: per lui è qualcosa di più grave e volevo fargli l'in bocca al lupo. Per quanto riguarda me, spero di riprendere dove ho lasciato e di fare anche meglio".



Su Conte: "Mi ha aiutato molto nella fase tattica, è maniacale in questo. Mi rimproveravano sempre di essere molto istintivo, lui ha limitato questo difetto: Conte ti tira fuori il 100%, anche a quelli, come me, che già entrano in campo dando tutto".