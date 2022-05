(As) Mercato Inter, dalla Spagna sicuri: per Dybala sarà corsa a due

Mercato Inter, ancora incerto il futuro di Paulo Dybala ma per l’argentino sarà corsa a due.

L’attaccante lascerà i bianconeri dopo 7 anni a parametro zero al termine della stagione e il suo agente sarebbe da qualche settimana al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As spiegando che per la Joya sarebbero in lizza soltanto Atletico Madrid e Inter. I colchoneros di Diego Simeone perderanno Luis Suarez e molto probabilmente anche Griezmann per la prossima stagione e per questo motivo sarebbero alla ricerca di un rinforzo di qualità nel reparto offensivo. Il direttore sportivo madrileno Andrea Berta fa sul serio per l’ormai ex numero 10 juventino e nei prossimi giorni incontrerà Jorge Antun per provare a chiudere l’affare.

Resta viva anche la pista nerazzurra con Beppe Marotta, grande estimatore del giocatore, che sarebbe pronto a convincere Dybala ad approdare all’Inter. L’ostacolo però sarebbe rappresentato dalla richiesta di ingaggio dell’argentino fuori dai parametri economici imposti da Zhang. L’Atletico sarebbe pronto ad offrirgli uno stipendio senza dubbio migliore rispetto a quello dell’Inter ma tutto dipenderà dalla volontà del giocatore. Le prossime settimane si preannunciano quindi decisive per Paulo Dybala che è chiamato a prendere una decisione definitiva sul suo futuro.