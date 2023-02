Primavera, i nerazzurri corsari a Cagliari. Esposito incanta 

di Diego De Cicco, pubblicato il: 15/02/2023

Primavera, la squadra di Chivu riesce a conquistare i tre punti.

Allo stadio “Asseminello” i Campioni di Italia dell’Inter si sono imposti per 3-2 sui pari età sardi. Bellissima la partita, valida per la seconda giornata di ritorno.

I nerazzurri sono passati in vantaggio al 13esimo minuto di gioco con un colpo di testa di Esposito su cross preciso di Stankovic. Dopo il primo gol l’Inter non è riuscita a continuare il forcing iniziale abbassandosi e subendo la rimonta dei sardi. Il pareggio targato Palomba è arrivato al 21’, mentre il raddoppio rossoblu soli 7 minuti dopo grazie al gol di Veroli. Al 40esimo si rivede l’Inter che ha acciuffato il pareggio grazie al secondo gol di Esposito che è riuscito ad insaccare sotto porta sfruttando il cross basso di Dervishi.

Primavera, Esposito ne fa tre al Cagliari e Chivu torna a respirare. La zona playoff è a 6 punti.

Nel secondo tempo l’Inter è tornata a far salire il suo baricentro aumentando le occasioni. All’80esimo è arrivato il meritato gol della vittoria. Un Esposito in giornata di gloria con un grandissimo destro da fuori area ha spedito il pallone che toccando la traversa e si è insacca alle spalle del portiere rossoblu. È il gol che chiude il match. Partita importantissima per i nerazzurri dopo il pareggio interno con il Bologna. Da sottolineare la stupenda prestazione di Esposito che con una tripletta si è anche portato a casa anche il pallone.

I tre punti allontanano la zona pericolosa e portano l’Inter a 25 punti. Al momento la squadra di Chivu occupa la 11esima posizione. L’accesso ai playoff al momento dista 6 punti e i nerazzurri hanno l’obbligo di crederci.