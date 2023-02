di Mario Spolverini, pubblicato il: 15/02/2023

(Inter) Dopo il pareggio di Genova e in vista anche dell’ottavo di Champions con il Porto Inzaghi pensa alle rotazioni necessarie per affrontare l’ Udinese.

Cambi in vista in tutti i reparti. In difesa sembra scontato il rientro di Bastoni mentre a centrocampo Brozovic tornerà titolare dall’inizio.

Possibile anche una modifica in attacco con Dzeko a dare il cambio ad uno tra Lautaro e Lukaku.