Supercoppa, le condizioni di Barella e Lukaku a 24 ore dal match

di Diego De Cicco, pubblicato il: 17/01/2023

Tra poco più di 24 ore ci sarà il fischio di inizio del match tra Inter e Milan che mette in palio il primo trofeo stagionale. A fronte dei tentativi di sminuire il trofeo entrambi i club sanno che non è così e faranno di tutto per portarsi a casa la coppa. Per l’ Inter si tratta di una rivincita dopo che nel 2011, la squadra allenata allora da Gasperini, perse il trofeo in Cina contro i cugini. Tra i rossoneri c’era Ibrahimovic che domani non sarà del match. Da allora le due squadre di Milano non si sono mai giocate un trofeo in gara secca. L’Inter è anche detentrice del titolo, dopo averlo vinto lo scorso anno con la vittoria al 120’ sulla Juventus firmata Sanchez.

Come appena riportato dal giornalista di Mediaset Marco Barzaghi, sul suo account Twitter, anche oggi Lukaku dopo aver svolto una prima parte di lavoro con la squadra ha lasciato i compagni per continuare nel lavoro differenziato.

A questo punto appare probabilissimo che il giocatore belga non sarà del match, o se scenderà in campo lo farà solo a partita in corso. Il peso dell’attacco sarà tutto dunque sulle spalle di Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Skriniar quale futuro. Le parole di Inzaghi sul difensore.

È tempo dunque di formazioni e di indizi per capire meglio chi i due allenatori manderanno in campo. In casa Interdeve sciogliere i nodi che riguardano. Per quanto riguarda il centrocampista italiano dopo l’infortunio rimediato contro il Monza, sembra essere prontissimo per la gara di domani. Gli ultimi minuti giocati contro il Verona nell’ultima di campionato hanno confermato che il dolore contro i brianzoli è di fatto alle spalle. Situazione diversa invece per l’attaccante belga. Come dichiarato anche da Inzaghi, il bomber sta facendo degli allenamenti personalizzati per tentare di recuperarlo, ma a poche ore dal match la decisione non sembra presa.