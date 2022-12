Sponsor Inter, c’è la svolta. Atteso il via libera di Zhang

di Diego De Cicco, pubblicato il: 16/12/2022

Sponsor Inter, la questione sui mancati pagamenti da parte di Digitalbits sembra davvero arrivata alla svolta.

Da mesi l’Inter attende i pagamenti del main sponsor di quest’anno Digitalbits. L’azienda di bitcoin era subentrata a inizio anno come sponsor di maglia al posto di Socios.com. Il valore della partnership è di 80 milioni in 4 stagioni. Già a luglio il neosponsor aveva mancato il primo versamento, saltando anche i successivi. L’Inter è andata avanti in attesa dei pagamenti, togliendo però il marchio delle criptovalute dal sito, da tutti i cartelloni pubblicitari e dalle maglie della Primavera e della squadra femminile.

Nulla è cambiato finora e quindi sembra che la società nerazzurra non intenda più attendere. Sponsor Inter, si attende l’ok di Zhang per togliere il logo di Digitalbits anche dalle maglie della prima squadra.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport la svolta potrebbe avvenire già nella partita contro il Napoli 4 gennaio. L’ipotesi che prende sempre più piede è che la scritta Digitalbits scompaia completamente dalle maglie. È palese che in viale della Liberazione si sono rassegnati al fatto che la società di criptovalute non salderà il dovuto che ad oggi ammonta a ben 17,6 milioni di euro. A questo punto non si vuol già dare visibilità allo sponsor inadempiente che innanzitutto pratica non ha versato neanche un euro.

La decisione spetta comunque esclusivamente al presidente Steven Zhang che si trova all’estero in questo momento. L’Inter, che sicuramente non sta navigando economicamente in buone acque, avrebbe preferito trovare un nuovo sponsor prima di passare alla cancellazione di quello inadempiente. Al momento appare che non ci sia nessuno disposto a subentrare alle cifre con le quali si era chiuso l’accordo con Digitalbits. Rispetto alle opzioni precedenti, tra le quali quella di mettere sulla maglia il logo di un ente benefico, secondo il Corsport una speranza per la dirigenza nerazzurra è quella che il governo italiano riapra alle sponsorizzazioni di aziende del betting. Sarebbero diverse pronte ad occupare con il proprio logo il petto della maglia nerazzurra.