Skriniar Inter, lo slovacco al bivio: ultimatum nerazzurro (GdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 16/12/2022

Inter, continua a tenere banco la questione Skriniar. Lo slovacco è in scadenza a fine stagione e i nerazzurri aspettano ancora una risposta dal giocatore. La Gazzetta dello Sport ha dato importanti aggiornamenti sulla situazione spiegando che la dirigenza interista sarebbe in attesa dell’incontro con il suo entourage e che avrebbe dato una sorta di ultimatum.

L’intenzione sarebbe quella di incontrarlo prima di Natale o al massimo entro la fine del 2022. Nel caso in cui non si dovesse riuscire a trovare un accordo i nerazzurri sarebbero pronti a cederlo nella finestra invernale per evitare di perderlo a zero tra qualche mese.

Inter, Zhang chiaro su Skriniar: tutto dipenderà dallo slovacco

Steven Zhang avrebbe intenzione di blindarlo e avrebbe offerto al giocatore un contratto da 6 milioni di euro netti a stagione più bonus per i prossimi quattro o cinque anni. L’Inter ha fretta di capire quali siano le intenzioni di Skriniar e nel caso agire di conseguenza.

L’ipotesi di una cessione a gennaio resta viva, anche se molto complicata in quanto servirebbe anche il via libera di Skriniar. L’Inter, sottolinea la rosea, sarebbe disposta ad accontentarsi anche di una cifra compresa tra i 20 e i 30 milioni di euro e nel caso in cui dovesse arrivare il divorzio pretenderebbe che lo slovacco si assuma le proprie responsabilità.