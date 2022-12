Skriniar-Inter, lo slovacco irrita la dirigenza: ecco cosa ha in mente di fare il club

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/12/2022

Skriniar-Inter, il difensore slovacco sta iniziando ad irritare il club nerazzurro. La scorsa estate è stata caratterizzata, in sede di mercato, dal forte pressing del Paris Saint Germain nei confronti di Milan Skriniar. Il difensore nerazzurro era il primo nella lista di Campos per rinforzare il reparto arretrato della squadra francese, ma le eccessive richieste della società di viale della Liberazione hanno fatto defragare l’affare.

Di fatto, però, l’imminente scadenza di contratto di Skriniar il prossimo 30 giugno, non ha frenato le voci che lo vorrebbero lontano da Milano. Proprio per questo, la società nerazzurra, ha iniziato ad impostare una trattativa per il suo rinnovo di contratto. Ma, la situazione, sembra essere molto più complicata di quello che si crede ed è per questo che da viale della Liberazione hanno in mente di fare una cosa ben precisa.

Skriniar-Inter, il difensore nerazzurro fa attendere la sua risposta per il rinnovo: la società ha in mente un piano

Dunque, come detto, in questo momento c’è una trattativa per il rinnovo di Milan Skriniar che non riesce a decollare. Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, la dirigenza interista aspetta una risposta alla propria offerta da 6 milioni di euro a stagione per lui. Risposta che, ad oggi, non è ancora arrivata. Per questo, in viale della Liberazione, stanno iniziando ad irritarsi parecchio, perchè vorrebbero sapere qualcosa in un senso o nell’altro.

Per qualcuno, ovviamente, questo silenzio, allontana sensibilmente il futuro dello slovacco da Milano. Per questo, nel caso in cui dovesse arrivare una risposta negativa, ecco che tutta la dirigenza avrebbe intenzione di comunicare in maniera pubblica l’offerta fatta al giocatore in modo che, poi, dovrà essre lo stesso Skriniar a dover dare delle spiegazioni ad una piazza che lo ha già elevato a capitano futuro della squadra.