Skriniar, il nerazzurro è a scadenza ma c’è il modello a cui ispirarsi

di Diego De Cicco, pubblicato il: 08/02/2023

Skriniar dopo aver annunciato il suo addio all’Inter a fine stagione era atteso a dimostrare il suo impegno sul terreno di gioco.

Ricevuto il benestare della tifoseria organizzata, che durante la settimana aveva confermato il suo supporto a tutta la squadra, slovacco incluso, l’ex capitano ha sfornato un’ottima prestazione nel derby.

Skriniar, tra pochi mesi sarà addio, ma fino ad allora il giocatore si darà da fare e lo ha dimostrato anche nel derby. Obiettivo: ripetere il cammino di Perisic.

Skriniar, incassata anche la fiducia di tecnico e società per i mesi che restano fino a giugno, pur senza la fascia che è passata sul braccio di Lautaro Martinez, ha dimostrato di essere completamente calato all’interno del progetto nerazzurro.

Dopo l’espulsione rimediata contro l’Empoli, che di fatto è stato un fattore pesantissimo nella sconfitta finale rimediata dall’Inter, e gli stop in campionato e Coppa Italia, si attendeva di capire come sarebbe tornato in campo. Lui l’ha fatto egregiamente.C’è da dire che l’attacco del Milan non gli abbia creato particolari problemi, ma il giocatore è parso pronto sia in difesa che in propulsione offensiva. Un suo cross perfetto a pochi minuti dall’inizio ha permesso a Lautaro Martinez di andare vicinissimo al vantaggio di testa.

È chiaro dunque che il giocatore appare completamente focalizzato sull’Inter che, c come riporta La Gazzetta dello Sport, ha gi vissuto una situazione analoga a quella del suo ex capitano. Lo scorso anno infatti fu Ivan Perisic a non rinnovare il suo contratto a gennaio per poi accasarsi al Tottenham. Nonostante l’addio certo, il croato fu uno dei migliori in assoluto della rosa dello scorso anno, risultando fondamentale non solo in campionato ma anche in Coppa Italia. Contro la Jvuentus sfornò una prestazione mostruosa, andando anche in rete.