Zaniolo Galatasaray: escamotage giallorosso sulla percentuale all’Inter

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 08/02/2023

Zaniolo Galatasaray, tutto fatto per il suo trasferimento in Turchia. L’ex canterano nerazzurro è sbarcato ieri a Istanbul per sostenere le visite mediche e in giornata è attesa l’ufficialità.

Alla Roma andranno circa 23 milioni di euro, di cui 15 di parte fissa e altri 5/8 milioni di euro di bonus. Una sorta di escamotage da parte dei giallorossi in modo da abbassare la cifra destinata all’Inter. Il giocatore invece guadagnerà 3,5 milioni di euro netti a stagione per i prossimi 4 anni. Nel suo contratto, inoltre, è stata inserita una clausola rescissoria da 35 milioni di euro.

Zaniolo Galatasaray, ci guadagna anche l’Inter: ecco la cifra

Affare che riguarda indirettamente anche i nerazzurri che vantano il 15% sulla rivendita del giocatore. Una percentuale che riguarda soltanto la parte fissa e che non riguarda i bonus.

I 15 milioni di euro di parte fissa, secondo Tuttosport, faranno guadagnare all’Inter soltanto circa 2,3 milioni di euro.