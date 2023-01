Skriniar, dalla Francia zero dubbi. La situazione è chiara (SM)

di Diego De Cicco, pubblicato il: 20/01/2023

Skriniar, ormai i dubbi sono davvero pochi, anzi per alcuni non ci sono proprio.

Fin dalla tarda serata di ieri si sono seguite conferme sulle voci che vedevano l’entourage del giocatore slovacco aver comunicato alla società il rifiuto del rinnovo proposto, almeno per ora.

In giornata poi le notizie si sono susseguite fino a quando da Parigi l’Equipe ha comunicato che tra Skriniar e il Paris Saint Germain ci sarebbe un accordo totale. Come riporta in queste ore il sito di Sport Mediaset, l’offerta di 6,5 milioni bonus inclusi proposti da Marotta non hanno fatto breccia nella decisione di Skriniar. Il giocatore slovacco avrebbe scelto l’offerta che gli ha fatto il club francese di Al-Khelafi che gli propone un quinquennale da ben 9 milioni netti a stagione. Skriniar sarà addio, pronto alla firma con il PSG. Se parte subito all’Inter un assegno di circa 15 milioni.

Non ci sarebbe solo una questione economica ma anche di prospettive. Skriniar si aggregherà ad un team ricco di stelle da Messi a Mbappé, passando da Neymar, Verratti, Hakimi e tanti altri, con l’obiettivo reale di poter vincere tutto.

Per l’Equipe l’accordo con i francesi sarebbe totale per il trasferimento in estate, ma non si esclude che il difensore possa andare sulle rive della Senna già in questa sessione invernale. Per realizzare questa seconda ipotesi il PSG sarebbe pronto, sempre secondo il quotidiano transalpino, a mettere sul piatto tra i 10 e i 15 milioni. Si tratterebbe comunque di un gruzzoletto importante se si pensa che l’alternativa sarebbe perderlo a zero, ma è altrettanto vero che nel caso di addio immediato dello slovacco in rosa l’Inter non ha un sostituto e dovrebbe tornare sul mercato.

Sui social intanto impazzano post e tweet dei tifosi nerazzurri. Tra chi si sente tradito dal giocatore e chi ritiene che da professionista abbia tutto il diritto di scegliere dove andare.