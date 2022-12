Serie A, le tasse fanno paura. Ecco la situazione dell’Inter e le altre

di Diego De Cicco, pubblicato il: 01/12/2022

Serie A, per il calcio extracampo sono giorni importanti in Italia.

Tralasciando quello che sta avvenendo in casa Juventus ci sono delle scadenze importantissime per le quali le società devono mettere a mano al portafogli. Il totale delle tasse dovute è altissimo in quanto alle società era stata concessa la sospensione della tassazione per il 2022 a causa del Covid-19.

Secondo quanto riporta oggi Il Fatto Quotidiano il totale dei debiti del calcio italiano nei confronti dello stato italiano raggiunge il mezzo miliardo di euro.

Serie A, le società devono 380 milioni di tasse allo stato. L’Inter guida la classifica con 50 milioni da versare, seguono Lazio, Roma e Juventus.

Nella classifica dei club che devono più soldi all’erario l’Inter di Zhang è in prima posizione. Il totale che il club nerazzurro, tra irpef ed altri contributi deve pagare, raggiunge i 50 milioni di euro. A seguire ci sono le due romane con la Lazio di Lotito che deve pagare 40 milioni e la Roma dei Friedkin 38.

30 sono i milioni che deve allo Stato la Juventus, 25 il Napoli e 15 la Fiorentina. Il Milan tra le grandi è quella che deve meno soldi “appena” 10 milioni.