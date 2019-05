Rigore di Icardi, poi il pesante insulto di Wanda Nara a Lele Adani

Icardi torna al gol nel finale della partita di Napoli, un altro rigore dopo quello con il Genoa, gli unici centri dell'ex capitano nel 2019. Con il senno di poi forse era meglio se il rigore a Napoli l'avesse tirato qualcun altro.

Circola già un filmato sui social in cui si vedono le immagini del gol di Icardi, in sottofondo il commento di Lele Adani che definisce "inutile" il rigore ed il commento di Wanda Nara, un insulto alla sorella del commentatore che solleverà nuove ondate di polemiche. C'era bisogno di atteggiamenti sotto le righe per cercare di ricostruire un legame con l'ambiente nerazzurro ma evidentemente la moglie dell'ex capitano non la pensa così.