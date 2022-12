Reggina-Inter,  alle 18 il match tra gli Inzaghi. Una novità per Simone

di Diego De Cicco, pubblicato il: 22/12/2022

Reggina-Inter è l’amichevole che si svolgerà alle 18 allo stadio Granillo di Reggio Calabria.

I tifosi calabresi sono in subbuglio in quanto da tempo non si vedeva una big del campionato giocare presso le mura amiche. Sarà un derby per i fratelli Inzaghi. Filippo infatti è l’allenatore degli amaranto con i quali occupa la seconda posizione del campionato di Serie B non nascondendo i sogni promozione.

Per quanto riguarda la squadra di Simone si tratta del penultimo appuntamento di questa sorta di pre season dovuta allo stop del campionato di Serie A a causa del Mondiale in Qatar. Dopo la partita contro il Betis Siviglia terminata 1 a 1, l’Inter sta cercando di mettere un po’ di minuti nelle gambe in vista del debutto, si fa per dire, in Serie A del 4 gennaio quando al Meazza ospiterà il Napoli capolista. Partita che potenzialmente vale una stagione.

Reggina-Inter, Simone sfida il fratello Filippo con Big Rom dal primo minuto. Occhi anche su Skriniar che non scioglie il nodo rinnovo.

Simone Inzaghi potrà contare anche su Romelu Lukaku che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe partire titolare accanto ad Edin Dzeko. Il giocatore belga dopo un avvio di stagione condizionato dagli infortuni e il pessimo mondiale, deve tornare in forma per riprendersi il posto da titolare. Inoltre ha sei mesi per convincere la dirigenza nerazzurra a puntare su di lui anche la prossima stagione.

Onana tra i pali, Skriniar, al centro della querelle sul rinnovo (Acerbi e Bastoni in difesa. A centrocampo ci sarà il trio titolare dell’ultimo periodo vale a dire Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan. Sulle fasce Dimarco a sinistra e Bellanova a destra. Detto dell’attacco l’Inter dovrebbe schieraretra i pali,al centro della querelle sul rinnovo ( qui le possibili alternative ),in difesa. A centrocampo ci sarà il trio titolare dell’ultimo periodo vale a dire. Sulle fascea sinistra ea destra.

La partita sarà trasmessa in pay per view via streaming sulla piattaforma Recast. Il costo del match sarà di 3,49 euro.

Il prossimo appuntamento dell’Inter sarà il 29 dicembre per un test contro il Sassuolo. Si giocherà alle ore 17 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.