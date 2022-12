Mercato Inter, caccia al dopo Skriniar. Un big della Premier in cima alla lista

di Diego De Cicco, pubblicato il: 22/12/2022

Mercato Inter, il tema sul rinnovo di Skriniar è sempre l’argomento principe. Che la trattativa per il rinnovo dello slovacco sia in una fase pressoché di stallo non è certo un mistero.

I nerazzurri, che hanno offerto un rinnovo da 6,5 milioni l’anno, ritengono di aver fatto la loro parte e in attesa di una decisione da parte del capitano in pectore si stanno comunque guardando attorno.

Secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Repubblica qualora le strade di Inter e Skriniar si separassero, la squadra mercato dei nerazzurri ha tre obiettivi. Il primo è sicuramente il più importante. Si tratta di Kalidou Koulibaly del Chelsea. Il giocatore che in Inghilterra al momento non sembra essersi ambientato in modo perfetto sarebbe un acquisto importantissimo per il club di Zhang. Per lui stravede da sempre mister Simone Inzaghi. L’Inter potrebbe provare con un prestito sul canovaccio di quello della scorsa estate che ha visto Romeu Lukaku rientrare a Milano.

Mercato Inter, se sarà addio da Skriniar il primo della lista è Koulibaly. Interesse anche per Smalling che si svincola e kiwior dello Spezia.

Su questo fronte è intervenuto anche il giornalista di Rai Sport, esperto di mercato Ciro Venerato. Secondo lui il difensore non darà mai il suo benestare al trasferimento in nerazzurro, in quanto non accetterebbe mai un club italiano diverso dal Napoli. Inoltre c’è da aggiungerci le richieste economiche del giocatore che per il momento sarebbero inavvicinabili.

Oltre al senegalese Ausilio e Marotta stanno seguendo l’evolversi della situazione di Smalling. Il difensore inglese è in scadenza a giugno con la Roma e al momento non ha ancora firmato per il rinnovo. Si tratterebbe di un parametro zero, caratteristica non secondaria per una società che deve guardare ossessivamente al bilancio. Infine altro giocatore sotto osservazione è Kiwior, protagonista con la sua Polonia al Mondiale appena concluso in Qatar. Il giocatore dello Spezia è valutato dai liguri almeno 15 milioni di euro.