Inter, nome nuovo per il dopo Dumfries: fissato il prezzo(CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 22/12/2022

Inter, dovrebbe essere Denzel Dumfries il grande sacrificio di mercato nerazzurro per far quadrare i conti. L’olandese, anche grazie alle ottime prestazioni in Qatar, avrebbe molto mercato e sarebbe il principale candidato alla cessione.

Per questo motivo i nerazzurri si starebbero guardando intorno a caccia del suo eventuale sostituto. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto su chi potrebbe essere il rimpiazzo dell’esterno fornendo un nuovo nome.

Inter, Buchanan il dopo Dumfries? Alla scoperta del canadese

Stando al quotidiano romano i nerazzurri avrebbero messo nel mirino anche Buchanan del Club Bruges. L’esterno 23enne si è messo in luce con la nazionale Canadese in Qatar ed è un titolarissimo del suo club. Esterno veloce e di spinta abile nel dribbling e in fase di rifinitura.

Nel Bruges gioca da esterno a tutta fascia e le sue caratteristiche tecniche sarebbero ideale per il modulo di Inzaghi. Il club belga lo valuterebbe tra i 15 e i 18 milioni di euro.