Qatar 2022, Onana non basta al Camerun. La Spagna fa sul serio 

di Diego De Cicco, pubblicato il: 24/11/2022

Qatar 2022 sta diventando una maledizione per le squadre africane.

Anche il Camerun di Onana non è riuscito a mettere a segno un gol cosa già successa a Tunisia, Marocco e Senegal. Se le due nazionali che affacciano sul Mediterraneo hanno comunque strappato dei pareggi dopo il Senegal anche il Camerun capitola. Il risultato finale è di uno a zero per gli elvetici con rete messa a segno da Embolo su con un tiro sul quale Onana non ha potuto nulla. Buona comunque la prova del portiere dell’Inter che ha evitato agli svizzeri di poter aumentare il loro vantaggio. Nel Gruppo G, in attesa di Brasile Serbia di stasera, i giustizieri dell’Italia di Mancini si portano al comando del girone.

Qatar 2022, il Camerun cade contro la Svizzera. Prova di forza della Spagna, mentre il Belgio si salva contro il Canada.

Anche nella prima partita del Gruppo H tra Uruguay e Corea del Sud non si sono visti gol, ma la partita è stata molto piacevole. In attesa di Portogallo Ghana entrambe si piazzano momentaneamente al primo posto.

Nella partita delle 17 di ieri valanga spagnola sulla povera Costa Rica che ha preso sette gol senza segnarne alcuno. La squadra di Luis Enrique ha mandato in gol 6 giocatori: doppietta di Torres, e un gol a testa per Olmo, Asensio, Gavi, Soler e Morata. Il Gruppo E ha dunque una padrona e dopo la sconfitta subita per mano del Giappone ora la Germania rischia seriamente di essere eliminata al primo turno.