di Diego De Cicco, pubblicato il: 30/11/2022

Onana da portiere titolarissimo del Camerun a epurato, è già tornato a casa.

Il portiere in forza all’Inter era il giocatore titolare nel suo ruolo nel Camerun del Ct Rigobert Song, ma dopo la prima partita c’è stata una rottura che ha portato al suo allontanamento dal ritiro mondiale. I giornali hanno parlato di un durissimo diverbio scoppiato tra il portiere ex Ajax e il commissario tecnico della nazionale a causa delle richieste fatte da quest’ultimo al proprio giocatore. In sostanza Song avrebbe chiesto, o meglio ordinato, a Onana di evitare il gioco con i piedi da parte sua e tornare a un’interpretazione del ruolo del portiere più ortodossa.

Onana, il portiere dell’Inter viene rimandato a casa dal CT del Camerun. Scontro con Eto’o, presidente della Federazione camerunese che lascia il Qatar.

Onana ha rilasciato una dichiarazione al sito web spagnolo Relevo e riportata sul sito gazzetta.it, dove smentisce l’accaduto. Il giocatore ha dichiarato di stare bene fisicamente e che ormai non è più importante se la sua esclusione sia stata giusta o meno. Lui si augura che il Camerun vinca sempre augurando i suoi compagni tantissima fortuna. Alla secca domanda se la decisione sia dipesa dal suo gioco con i piedi il portiere nerazzurro ha sorriso dicendo testualmente: “ No, no quello non c’entra nulla”.

Sulla diatriba è intervenuto anche il presidente della federazione calcistica camerunese Samuel Eto’o. L’ex bomber dell’Inter, che da sempre ha sotto la sua ala protettiva il portiere, sembra non abbia accolto di buon grado l’esclusione di Onana dalla rosa mondiale ritendendolo fondamentale per il cammino della sua nazionale in Qatar. Eto’o avrebbe anche lui lasciato il Qatar per questa frizione.

Per quanto riguarda Onana,il portiere ha fatto sapere di volersi mettere quanto prima a disposizione di Inzaghi. Dovrebbe dunque essere prontissimo per la ripartenza del campionato.