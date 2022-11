Lautaro e il Mondiale: in campo o no con la Polonia? La scelta di Scaloni

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 30/11/2022

Lautaro è impegnato nel Mondiale in Qatar. Oggi una sfida fondamentale e decisiva per la sua Argentina che, alle 20, affronterà la Polonia di Lewandowski. Un match insidioso, ma che l’Albiceleste potrebbe essere costretto a vincere, attualmente attardata in classifica di un punto rispetto ai rivali, e con l’Arabia Saudita pronta ad approfittare dello scontro diretto.

Sarà, dunque, una serata di grande pathos. Anche per i tifosi dell’Inter che seguono con interesse le gesta del Toro.

Lautaro e la sfida di oggi con la Polonia. Titolare o no? La scelta di Scaloni

Ma l’attaccante sarà in campo? Oggetto di numerose critiche, e ancora a secco di gol in questo Mondiale, Lautaro sta dividendo. Nessun dubbio, però, per Scaloni.

Come spiegato infatti da La Gazzetta dello Sport, Lautaro sarà oggi regolarmente titolare nel tridente dell’Argentina. Al suo fianco Di Maria e Messi. Nessuna chance per Dybala. “Fuori per scelta tecnica”, ha sentenziato il commissario tecnico, certificando la posizione defilata dell’attaccante della Roma. Per Lautaro, dunque, rinnovata fiducia ed un gol da cercare fortemente per sé stesso, ma soprattutto per l’obiettivo ottavi da agguantare a tutti i costi con la sua Nazionale.