Mercato Inter, una poltrona per due: i nerazzurri hanno due portieri nel mirino. La situazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/03/2024

Mercato Inter, i nerazzurri hanno due portieri nel mirino. Mentre la squadra lavora sul campo per preparare la partita contro il Genoa, la dirigenza sta già pensando al futuro della rosa per la prossima stagione. Ed uno dei ruoli su cui ci si concentrerà maggiormente, è sicuramente quello della porta. Infatti, con ogni probabilità, Audero non dovrebbe essere riscattato e Sommer non è più un portiere giovanissimo, pertanto si cerca un profili pronto e futuribile allo stesso tempo.

Per questo, gli obiettivi sono due: il primo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è quello del canterano Michele Di Gregorio, oggi in forza al Monza. Su di lui, ci sarebbe anche la Juventus, ma i nerazzurri vogliono sfruttare i buoni rapporti con Galliani e, magari, approfittare sia della clausola che prevede il 15% della futura rivendita, sia di qualche contropartita, come Oristanio, gradita ai brianzoli.

Il secondo obiettivo, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sarebbe quello del portiere brasiliano, Bento Krepski. L’estremo difensore classe 1999 è stato anche convocato dal Brasile e per lui ci sarebbe già una sorta di prelazione, a 15 milioni di euro, con la sua attuale società, ovvero l’Atletico Paranaense. Bisognerà vedere su chi sarà fatto l’investimento, ma sicuramente il cerchio si restringe. I nerazzurri vogliono un portiere per la prossima stagione e a breve si tireranno le somme.