Marotta a ruota libera. L’obiettivo per il 2023 è chiarissimo

di Diego De Cicco, pubblicato il: 30/12/2022

Marotta non vuole accontentarsi e pone subito gli obiettivi per il prossimo anno.

Sassuolo e Inter ( Intervistato in occasione della partita amichevole di ieri a Reggio Emilia tra qui il punto sul match ), da SportMediaset, L’amministratore delegato nerazzurro ha fatto il punto del 2022. Per lui quella dell’Inter è stata un’annata positiva, con il rammarico grande di non aver conquistato lo scudetto. I trofei raggiunti, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, sono stati comunque molto importanti. Dal punto di vista dell’esperienza ritiene che la squadra sia cresciuta parecchio così come anche nella determinazione.

Marotta, ottimo 2022 ma peccato per lo scudetto mancato. Nel 2023 l’obiettivo è riprenderselo.

Marotta ha spiegato anche cosa vuol dire lavorare nell’Inter una società che non può non avere una forte ambizione sportiva. Questa non va interpretata come arroganza ma vuole dire posizionarsi dove un club con la storia di quello nerazzurro deve essere.

La squadra di Inzaghi ieri ha giocato l’ultimo test prima del riavvio del campionato che vedrà l’Inter affrontare la capolista Napoli al Meazza. Secondo Marotta quello contro la squadra di Spalletti sarà un impegno molto gravoso, ma ha la certezza che i suoi lo interpreteranno da protagonisti. Dopotutto se si vuole davvero rientrare nella corsa al tricolore si devono necessariamente portare a casa i tre punti.

Infine nel fare gli auguri a tutti gli interisti che sono stati vicini alla squadra si augura che l’anno che verrà possa regalare a tutti quelli che vogliono il bene dell’Inter la ciliegina che è mancata nel 2022.