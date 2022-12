Sassuolo-Inter 0-1, vittoria nell’ultimo test pre-Napoli: marcatori e indicazioni

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/12/2022

Sassuolo-Inter 0-1, vittoria nell’ultimo test amichevole prima della partita contro il Napoli. Simone Inzaghi può ritenersi soddisfatto da quanto mostrato dalla sua squadra in questo secondo ritiro prima di iniziare la seconda metà della stagione con il Napoli che arriverà a San Siro e vorrà continuare la sua marcia trionfante.

I nerazzurri, anche oggi, hanno mostrato buone cose, specie per quanto riguarda il dominio del gioco e la voglia di imporsi. Alla fine, la decide il solito Dzeko, dopo un’azione personale meravigliosa da parte di Bastoni. Ma per Inzaghi le buone indicazioni non sono finite qui. Infatti, oltre all’ottimo stato di forma dell’attaccante bosniaco, sono da registrare i progressi di Romelu Lukaku che è stato impiegato per oltre 80 minuti, con un forma che continua a crescere, anche se urlano vendetta alcune occasioni non concretizzate. Ma a soddisfare l’allenatore nerazzurro è stata soprattutto la prestazione di Nicolò Barella, che ha garantito qualità e quantità sia in fase difensiva che offensiva dimostrandosi un giocatore di altro livello.

Tra le note meno liete, l’intensità di gioco, con ritmi non ancora elevati, e le troppe occasioni sciupate. Oltre a ciò, da monitorare le condizioni di Mkhitaryan, uscito precauzionalmente per un lieve lombalgia. Vedremo, dunque, come arriverà la squadra alla partita contro il Napoli. Il 4 gennaio, per i nerazzurri, non c’è altro risultato che quello della vittoria per inseguire il piazzamento Champions.