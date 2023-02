Lukaku è tornato nel momento giusto. Il futuro è tutto da scrivere

di Diego De Cicco, pubblicato il: 23/02/2023

Lukaku è tornato nella serata più importante. Non solo il gol, ma una prestazione degna di quando Big Rom era il Re della Milano nerazzurra.

La rete nel finale non ha solo deciso la partita di ieri sera, ma ha aperto davvero il nuovo capitolo dell’attaccante belga in nerazzurro. Nella prima metà di questa stagione non è mai stato pronto per riprendersi quello che aveva lasciato nel giugno 2021. Tra infortuni, testa al mondiale e ricadute, si può dire che Inzaghi non ha mai potuto avere il bomber a sua disposizione fino a ieri. I 2 gol in campionato e quello contro il Plzen erano stati solo dei momenti di luce in un buio pesto. Buio che ieri è stato spazzato via dal gol liberatorio dopo che quell’incornata finita sul palo sembrava voler trascinare oltre questa specie di maledizione.

Lukaku ha dimostrato di non essere finito. Dovrà dimostrare sul campo che quello di ieri è solo l’inizio.

Il gol è arrivato nel momento più importante della stagione e scaccia via anche le troppe voci che in questi giorni si sono rincorse dopo lo screzio in campo con Nicolò Barella. Proprio dai piedi dell’ex Cagliari è partito lo splendido cross che si è trasformato nel vantaggio nerazzurro. Lukaku, messa in rete la palla, ha pensato solo a raggiungere il compagno di tante battaglie e abbracciarlo, dimostrando a tutti la compattezza del gruppo.

Ora Big Rom sembra davvero pronto a riprendersi tutto e a tornare trascinatore di un popolo che, seppur amareggiato quando è andato a Londra, non ha mai smesso di amarlo.

A fine match lo stesso Romelu ha raccontato ai microfoni di Prime Video di aver passato mesi complicati per via dell’infortunio, ma di esser contento per essere tornato a disposizione della squadra e aver contribuito alla vittoria. Sempre nel post partita ha spiegato anche che con Barella non c’è stata alcuna guerra interna e che anzi, se ci fosse una guerra sarebbe il primo che vorrebbe al suo fianco, ringraziandolo pubblicamente anche per averlo sempre motivato in allenamento.

Insomma Romelu Lukaku è finalmente tornato, e questa volta sembra tornato sul serio. Dovrà ora continuare su prestazioni come quella di ieri sera se vorrà davvero proseguire la sua avventura in nerazzurro. C’è ancora tempo per dimostrarlo e se quelle di ieri sono solo le premesse sembra che la strada sia davvero quella giusta.