Inter, main sponsor, in arrivo novità importanti

di Mario Spolverini, pubblicato il: 23/02/2023

(Inter) La vicenda Digitalbits ha influenzato pesantemente sulle casse dell’Inter. La società di criptovalute il cui nome continua ad essere presente sulle maglie nerazzurre non ha versato quanto previsto dai contratti mettendo la società nerazzurra nelle condizioni di cercare un nuovo sponsor.

Al riguardo arrivano oggi notizie importanti da Sport Mediaset.

Nella giornata di ieri sarebbe andato in scena un incontro con Turkish Airlines. La compagnia di bandiera turca sarebbe fortemente interessata a diventare main sponsor dell’Inter già dalla prossima stagione. Ma non solo. Si parla anche di un nuovo sponsor arabo il cui nome è ancora coperto dalla riservatezza necessaria in questi frangenti.

Notizie estremamente importanti dunque in vista di una notevole boccata d’ossigeno per le casse societarie.