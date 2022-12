Lukaku, è l’ora della verità. Due gli obiettivi del belga per il 2023

di Diego De Cicco, pubblicato il: 23/12/2022

Lukaku ha bisogno di riprendersi l’Inter e l’Inter aspetta il ritorno del suo bomber, questa volta sul serio.

Dopo la sfortunata prima parte di stagione, durante la quale il belga è stato in pratica sempre ai box, ora arriva il momento di dimostrare che la società nerazzurra non ha sbagliato a riportarlo a casa la scorsa estate.

Sicuramente Lukaku è stato condizionato anche dal Mondiale alle porte nel suo allungamento dei tempi di recupero dai vari infortuni. Mondiale che però si è rivelato un flop per il suo Belgio e anche per questo Big Rom è chiamato a dimostrare che la sua parabola non ha iniziato la fase discendente.

Lukaku deve dimostrare quanto vale. Due gli obiettivi riprendersi l’Inter e restarci.

All’Inter ci credono e vogliono ripartire dall’amichevole di ieri contro la Reggina dove Big Rom ha segnato una rete e colpito un palo. Certo, la forma è ancora da raggiungere, ma la sgambata contro i calabresi ha lasciato più di un sorriso e tante buone sensazioni. È parso buono anche il feeling con Dzeko, anche lui andato in gol. Inzaghi potrebbe provare la coppia pesante contro il Napoli il 4 gennaio, partita che l’Inter non può permettersi di fallire se vuole provare ancora a correre per il titolo.

Secondo quanto riporta oggi il Corriere della Sera i prossimi mesi saranno fondamentali per il futuro di Lukaku. Il prestito da 8,5 milioni di euro per un anno dal Chelsea, oltre agli 11 lordi che guadagna l’attaccante sono una spesa importante, sicuramente non riproponibile con le stesse modalità. L’inter con il Chelsea avrebbe un gentleman agreement per il rinnovo del prestito per un altro anno, ma vorrebbe abbassare le cifre, magari inserendo un’opzione di riscatto. Inoltre con i Blues è probabile si intavoli una trattativa per la cessione di Dumfries ai londinesi. Marotta vorrebbe tenere le due trattative separate, ma al momento sembra che il futuro di Big Rom non vedrà una risoluzione definitiva prima della prossima primavera.