Mercato Inter, rinforzo a centrocampo già a gennaio: Gagliardini la chiave

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 23/12/2022

Mercato Inter, nerazzurri al lavoro per affondare un colpo nella sessione invernale. Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Yunus Musah del Valencia. Lo statunitense, che si è messo in luce nel mondiale in Qatar, ha stregato la dirigenza nerazzurra che sarebbe pronta a tentare l’assalto a gennaio.

Il Valencia, riporta la Gazzetta dello Sport, vorrebbe incassare dalla sua cessione almeno 20 milioni di euro. Cifra importante per un ventenne che ha comunque ampi margini di miglioramento. L’intenzione dei nerazzurri sarebbe quella di prenderlo in prestito con obbligo di riscatto mentre gli spagnoli vorrebbero cederlo direttamente a titolo definitivo per questioni di bilancio.

Mercato Inter, Gagliardini può finanziare il colpo Musah: i dettagli

I nerazzurri al momento non potrebbero fare un investimento del genere ma starebbero pensando a un finanziamento indiretto tramite la cessione di Roberto Gagliardini. Oltre all’ex Atalanta potrebbe andare via anche qualche altro elemento in modo da finanziare il colpo.

Musah, per caratteristiche, andrebbe a fare il vice Barella ma considerata la sua duttilità potrebbe ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Ausilio è pronto a tornare alla carica e regalare ad Inzaghi un nuovo rinforzo.